Ongeslagen week zorgt voor topnieuws voor Nederland op coëfficiëntenranglijst

Een ongeslagen week voor het Nederlandse voetbal in Europa zorgde opnieuw voor een fraaie aanvulling van het al zo hoge coëfficiëntentotaal. Virtueel kreeg de jacht op nummer zes Portugal en daarmee twee directe Champions League-tickets een vervolg. Ook in maart zijn alle Nederlandse clubs nog van de partij.

Behaalde punten

Geen perfecte score voor het Nederlandse voetbal deze week, maar toch slaagden alle deelnemende clubs erin punten te sprokkelen. Ajax en PSV zorgden met remises tegen respectievelijk Benfica (2-2) en Maccabi Tel Aviv (1-1) elk voor 0,200 punt, terwijl Vitesse wél met een overwinning van het veld stapte: de 2-0 tegen Rapid Wien was goed voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League én 0,400 punt voor de coëfficiëntenranglijst. Dat bracht de totale weekopbrengst op 0,800.

Bonuspunten

Hoewel Vitesse en PSV doorstootten naar de volgende ronde in de Conference League, zorgde dat niet voor een extraatje. Het bereiken van de volgende ronde in het derde Europese clubtoernooi gaat niet gepaard met bonuspunten. Dat is wél het geval als Ajax zich ten koste van Benfica weet te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. Die beslissing valt over drie weken in Amsterdam. FC Porto, van voornaamste coëfficiëntenconcurrent Portugal, gaf Benfica met het bereiken van de volgende ronde alvast het goede voorbeeld en scoorde een bonuspunt.

Bekijk hier hoe de coëfficiëntenranglijst precies werkt:

Toch was er reden voor gejuich bij de Nederlandse clubs. Zowel PSV als Vitesse is naast Feyenoord en AZ te bewonderen in de volgende ronde, waardoor het Nederlandse voetbal dus nog minstens acht wedstrijden krijgt om aan het fraaie coëfficiëntentotaal te werken. Ajax kan daar met een zege op Benfica tien duels van maken. AZ en Feyenoord hoefden niet in actie te komen omdat zij als groepswinnaar een ronde mochten overslaan.

Huidige stand

Natuurlijk, het is verleidelijk om na elke Europese speelronde de blik op nummer zes Portugal te richten. Feit is dat Nederland zich dit seizoen in een niemandsland bevindt. De achterstand op de top-6 is voor deze campagne nog te fors, terwijl een vrije val op de ranglijst dankzij een enorme voorsprong eveneens uitgesloten is. Alles wijst er daarom op dat Nederland de keurige zevende plaats dit seizoen consolideert.

Dat heeft te maken met het dramatische seizoen 2017/18, waarin de Nederlandse ploegen schutterden en slechts 2,900 punten verzamelden. Ter vergelijking: het huidige seizoen is nog volop gaande, maar heeft al liefst 15,000 punten opgeleverd. Op Frankrijk en Engeland na is er geen land dat dit seizoen beter presteert over de grenzen.

5. Frankrijk - 57,081

6. Portugal - 51,382

7. NEDERLAND - 45,700

8. Oostenrijk - 38,450

9. Schotland - 34,900

Virtuele ranglijst

Een blik op de virtuele ranglijst stemt nog een stuk vrolijker dan de huidige klassering. Na dit seizoen worden de resultaten uit het seizoen 2017/18 geschrapt, waardoor Nederland zelfs over Portugal heen wipt. Over de laatste vier seizoenen is Nederland de nummer zes, wat in het seizoen 2023/24 beloond zal worden met twee tickets voor de groepsfase van de Champions League. Daarvoor dient Nederland de Portugezen uiteraard komend seizoen achter zich te houden.

Waar Nederland nog vijf ijzers in het vuur heeft, is de Portugese hoop nog slechts op vier clubs gevestigd. Daarvan heeft Sporting CP in de return tegen Manchester City (0-5) een wonder nodig, maar overleefden FC Porto en SC Braga de knock-outfase wel. Over drie weken kan Ajax een dubbele slag slaan: niet alleen kunnen de Amsterdammers zich verzekeren van een plek in de kwartfinale, ook kan Portugal met de uitschakeling van Benfica opnieuw een forse tik krijgen.

5. Frankrijk - 45,581

6. NEDERLAND - 42,800

7. Portugal - 41.716

