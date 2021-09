Ongeregeldheden tussen aanhang PSV en Sturm Graz: 4 arrestaties en 2 politiemannen gewond

Het café, de Ierse pub ‘Molly Malone’, werd volgens ooggetuigen door de thuisfans gebarricadeerd, waardoor PSV-fans niet meer naar buiten konden. Daarop ontstond een kort handgemeen, waarna de Oostenrijkers snel wegvluchtten via dezelfde route waarlangs ze gekomen waren. In het café zijn vernielingen aangericht, er is ook met glas gegooid. Omliggende horeca-gelegenheden hadden ook veel hinder van het gebeuren en nietsvermoedende tafelgasten schrokken van het kabaal en het geweld.

Vier arrestaties, twee gewonden

Volgens de lokale krant ‘Kleine Zeitung’ zijn twee politiemannen gewond geraakt. Er zijn volgens een politiewoordvoerder vier arrestaties verricht. Drie gearresteerden komen uit Nederland en een van de arrestanten komt uit Oostenrijk. Het incident gebeurde rond tien uur in de avond. Daarna was er in de stad veel politie op de been en reden de politiewagens voortdurend rond. Later op de avond heeft de brandweer de kroeg dichtgetimmerd. Er zijn voor zover bekend verder geen grote incidenten geweest.

PSV en Sturm Graz spelen donderdagavond in Oostenrijk tegen elkaar in de tweede wedstrijd in de poulefase van de Europa League van dit seizoen.

Volledig scherm Een Ierse pub werd gebarricadeerd in het centrum van Graz. © ED

Volledig scherm De politie verricht een arrestatie in Graz. © ED

Volledig scherm De brandweer spijkert de kroeg dicht waar ongeregeldheden waren. © ED