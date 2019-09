Onderzoek UEFA naar wangedrag bij spelers en supporters Antwerp in duel met AZ

AZ treft wereldster­ren op Old Trafford, ook tripjes naar Kazachstan en Servië

30 augustus AZ staat voor een bezoekje aan The Theatre of Dreams. De Alkmaarders zijn in de groepsfase van de Europa League gekoppeld aan Manchester United. Naast een Europese trip naar Old Trafford staan ook tripjes naar Kazachstan (Astana) en Servië (Partizan Belgrado) op de rol.