Onana: Ik ben klaar om te spelen tegen Bayern

Door Daniël Dwarswaard



Dat is voor Erik ten Hag een grote opluchting. De coach van Ajax gaat er sowieso vanuit dat hij kan beschikken over alle spelers die eerder vanwege blessures onzeker waren. Ten Hag rekent daarom ook op de inzetbaarheid van Kasper Dolberg en Donny van de Beek. Hakim Ziyech was afgelopen weekend al fit, maar bleef in Zwolle op de bank. Hij kan tegen Bayern München weer in de basis starten.

Ajax moet winnen om eerste in de poule te worden. Ten Hag sluit niet uit dat hij spelers ‘spaart’. ,,Natuurlijk is dat iets waar we het in de staf over hebben. We spelen veel wedstrijden en willen in alle competities top presteren’’, zegt de trainer ,,Maar natuurlijk willen we eerste in de poule worden. Iedereen weet dat je daarmee de kans vergroot op een iets gunstigere loting.’’

Maar Bayern is nog altijd een topploeg, benadrukt Ten Hag. ,,Het team speelt de laatste weken duidelijk beter geworden. Het grote verschil is dat ze nu met twee controlerende middenvelders spelen. Een ploeg met een paar goede jonge spelers. Maar de oudere spelers zijn ook nog steeds top.’’