Olympiakos toont veerkracht tegen effectief Tottenham

Stam en Feyenoord eren Ricksen in Glasgow

21:08 Voordat Jaap Stam aan zijn persconferentie begint, legt hij namens de club een bos bloemen en een Feyenoord-shirt neer op de herdenkingsplek. Ook assistenten Denny Landzaat en Said Bakkati zijn er. Net als spelers Eric Botteghin en Steven Berghuis. Ze houden even stil. Alleen het geklik van de fotocamera’s is hoorbaar. Applaus als ze vertrekken voor de afsluitende training.