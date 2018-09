Officieel: VAR vanaf volgend seizoen ook in Champions League

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin gaf vorige maand al aan dat de komst van de VAR in Champions League op korte termijn gerealiseerd zou worden. Dat voornemen werd vandaag door het UEFA-congres in Nyon bekrachtigd.

Even was er zelfs sprake van dat de VAR dit seizoen al in de knock-outfase van de Champions League in werking kon treden, maar dat gaat niet gebeuren.

,,We vertrouwen erop dat er in augustus 2019 een betrouwbaar en robuust systeem staat én dat de wedstrijdofficials genoeg tijd hebben gehad om te oefenen, zodat de implementatie probleemloos kan verlopen", zegt Ceferin. ,,Dat is nodig. De Champions League is het vlaggenschip van de UEFA. Alles moet tot in perfectie zijn geregeld."