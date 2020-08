Oekraïne wipt (tijdelijk) over Nederland heen op coëfficiëntenranglijst

Tijdens de achtste finales van de Europa League zat Nederland nog volop in spanning: als zowel Sjachtar Donetsk als Istanbul Basaksehir ver zou komen in de Europa League, zouden Oekraïne en Turkije Nederland nog kunnen passeren op de coëfficiëntenranglijst. Gelukkig voor Nederland kegelde FC Kopenhagen het Istanbul Basaksehir van Eljero Elia uit het toernooi waardoor de kampioen van het eredivisieseizoen 2020/2021 rechtstreeks de Champions League in mag.

Dat Sjachtar Donetsk donderdagavond tot de halve finale van het Europa League-toernooi reikte, maakte voor dat rechtstreekse Champions League-ticket dan ook niet uit. Nederland moet Oekraïne dan wel aan zich voorbij laten gaan: Turkije heeft net als Nederland geen ijzers meer in het vuur in het Europese voetbal en Nederland blijft dan sowieso tiende staan.



Als het nieuwe voetbalseizoen van start gaat, staat Nederland sowieso weer boven Oekraïne. De coëfficiëntenranglijst wordt namelijk opgemaakt op basis van de afgelopen vijf seizoenen. Punten van het seizoen 2015/2016 vallen dan weg en daarin scoorden de Oekraïense ploegen beter dan de Nederlandse clubs. In dat seizoen strandden PSV en Dinamo Kiev allebei in de achtste finale van de Champions League, maar in de Europa League deed Oekraïne het veel beter. Sjachtar Donetsk haalde de halve finale van de Europa League terwijl Ajax, FC Groningen en AZ allemaal in de groepsfase werden uitgeschakeld.



Stand op de coëfficiëntenranglijst:

9. Oekraïne (35,900)

10. Nederland (35,750)

11. Turkije (33,600)