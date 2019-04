Nog drie Nederlanders in race om Europa League-winst

De Portugese en Duitse ‘adelaars’ treffen elkaar voor het eerst. Eintracht is de enige Duitse club die Europees nog in de race is. De Duitsers hebben met Jetro Willems en Jonathan de Gúzman twee Nederlanders in de gelederen. Spits Sebastien Haller heeft een verleden bij FC Utrecht. De Fransman scoort aan de lopende band en is in de Europa League goed voor vijf goals en negen assists in acht wedstrijden. Voor één speler is het affiche een ontmoeting met zijn werkgever. Luka Jović staat onder contract bij Benfica, maar is verhuurd aan Eintracht Frankfurt. In Lissabon vrezen ze zijn scorend vermogen. Jović kwam in tien Europa League-wedstrijden zeven keer tot scoren en was één keer aangever. Voor Harris Seferović van Benfica is het een weerzien met zijn oude club Frankfurt, waar hij drie seizoenen speelde tot hij in de zomer van 2017 transfervrij naar Lissabon vertrok.