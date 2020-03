Nog 100 dagen tot EK: voor deze toppers een race tegen de klok

Voor Memphis Depay en Donyell Malen is het spannend of zij op tijd fit zijn voor het EK, maar zij staan daarin niet alleen. Voor welke topspelers is het in de rest van Europa nog meer een race tegen de klok?

Eden Hazard

De Belg was net weer terug bij Real Madrid na een blessure toen het vorige week uit bij Levante (1-0) opnieuw misging. Met een van pijn vertrokken gezicht verliet de buitenspeler het veld. Wéér zijn enkel. Deze week volgt een operatie in Amerika. De ingreep zou ervoor moeten zorgen dat de dribbelaar van de Rode Duivels het EK nog haalt.

Niklas Süle

Sinds oktober staat de 24-jarige Duitser al buitenspel vanwege een zware knieblessure. Uli Hoeness noemde het een totale catastrofe, voor club en land. De vrees was er direct al dat de centrale verdediger het EK zou missen, maar Süle toonde zich strijdbaar. Afgelopen maand stond hij ook weer op het veld bij Bayern München voor wat loopoefeningen.

Leroy Sané

Süles landgenoot Leroy Sané speelde zelfs alweer een wedstrijd. Hij raakte dit seizoen al geblesseerd voordat de competitie in Engeland begon. In de strijd om het Community Shield liep de snelle aanvaller van Manchester City een kniekwetsuur op. Vrijdag deed Sané een uur mee bij de beloften van City en dus lijkt het een kwestie van tijd voordat hij weer in beeld komt bij het eerste en daarna waarschijnlijk ook bij die Mannschaft.

Marco Asensio

In de voorbereiding op het seizoen ging het mis voor de technisch begaafde middenvelder van Real Madrid. Per brancard zwaaide hij de aftocht in de oefenwedstrijd tegen Arsenal. Diagnose: afgescheurde kruisband. Een operatie was noodzakelijk, een maandenlange revalidatie het gevolg. Op 24 januari meldde Marco Asensio zich voor het eerst op het trainingsveld in Madrid. Hij stelt zich inmiddels goed te voelen. Klinkt optimistisch.

Harry Kane

,,Iedereen kan gerust zijn; ik zal er zijn op het EK deze zomer.” Engeland hoeft dus niet te vrezen zijn aanvoerder te missen, aldus de aanvoerder zelf. De afwezigheid van Harry Kane is voelbaar bij Tottenham Hotspur, dat voorin zijn aanspeelpunt, topscorer en leider mist. Begin januari liep de spits een scheur in zijn linkerhamstring op. Over een week of vijf, zes verwacht Kane zijn rentree te kunnen maken.

Ousmane Dembélé

Slechts vijf competitieduels speelde Ousmane Dembélé dit seizoen voor FC Barcelona. De razendsnelle vleugelspits is net zo getalenteerd als blessuregevoelig. Een hamstringkwetsuur op 27 november hield Dembélé ruim twee maanden aan de kant. Op het moment dat een rentree aanstaande was, ging het opnieuw mis. En ditmaal met grote gevolgen. De operatie die volgde verliep voorspoedig, maar de Fransman moet zich richten op een rentree in augustus. Een EK is dus heel ver weg.

Paul Pogba

De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft meer kopzorgen. Een slepende enkelblessure houdt Paul Pogba, onomstreden basisspeler bij Les Blues, al maanden aan de kant. Het gips is sinds een paar weken van de enkel en een rentree hoeft niet lang meer te duren. Het EK zal hij waarschijnlijk wel halen. ,,Maar hij is er lang uit geweest”, stelt Ole Gunnar Solskjaer. ,,Het zal een uitdaging voor hem worden om in zijn oude vorm terug te keren. Maar Paul staat te trappelen om weer voor ons te spelen.”

