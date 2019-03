Neymar moet vrezen voor sanctie na tirade: UEFA start onderzoek

De Braziliaanse sterspeler, die door een blessure op de tribune zat toen zijn Paris Saint-Germain werd uitgeschakeld door Manchester United, schoot op Instagram uit zijn slof tegenover de VAR en arbiter Damir Skomina. PSG kreeg in de slotfase nog een penalty tegen na een handsbal van Presnel Kimpembe. Marcus Rashford benutte de penalty waardoor PSG uitgeschakeld werd in de achtste finale van de Champions League.



Neymar ging - in tekst - los op zijn Instastory. ,,Dit is een regelrechte schande. De UEFA zet vier mannen bij elkaar die niets weten van voetbal om beelden in slowmotion te beoordelen. Dit was géén strafschop, dit was géén hands. Wat kan hij (Kimpembe, red) doen met zijn hand als hij met zijn rug naar de bal staat? Ahh... Go f*ck yourselves.”