Netten en reclameborden staan op hun plek in De Kuip

Feyenoord hangt nog altijd een straf van twee wedstrijden zonder publiek boven het hoofd, het gevolg van alle ongeregeldheden tijdens het duel met AS Roma in februari 2015. Zo staken de fans vuurwerk af en gooiden ze diverse voorwerpen op het veld. Zo werd er ook een opblaasbanaan op het veld gegooid, die in de buurt van Gervinho kwam.



De UEFA nam de zaak hoog op en beschuldigde Feyenoord van racisme. De tuchtcommissie besloot dat de Rotterdamse club voor straf een thuiswedstrijd zonder publiek moest spelen. Feyenoord wist dat bij het internationaal sporttribunaal CAS te laten omzetten in een voorwaardelijk straf, met een proeftijd van drie jaar.



De clubleiding weet dat Feyenoord door de UEFA als recidivist wordt gezien en stelt daarom alles in het werk om nieuwe voorvallen in De Kuip te voorkomen.