Napoli houdt kans met klinkende zege op Sjachtar

Napoli kan zich nog plaatsen voor de knockoutfase van de Champions League als het op 6 december in De Kuip wint van het uitgeschakelde Feyenoord en Sjachtar (zes punten) verliest van groepswinnaar Manchester City.



De bezoekers uit Oekraïne kregen in de openingsfase twee flinke kansen via de Braziliaanse aanvoerder Taison. Napoli trok de wedstrijd in de tweede helft naar zich toe. Lorenzo Insigne opende de score met een fraaie knal in de kruising, waarna Piotr Zielinski en Dries Mertens de score in de slotfase opvoerden naar 3-0.



Bij een gelijk puntentotaal geeft het onderlinge resultaat de doorslag. Dat is nu in het voordeel van Napoli, dat in Oekraïne met 2-1 verloor van Sjachtar.