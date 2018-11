‘Mourinho Madness’: de opmerkelijkste escapades

Niet voor het eerst dit seizoen vloog José Mourinho uit de bocht. Na de winnende goal van Marouane Fellaini in extremis in een uiterst moeizaam treffen met Young Boys (1-0) greep de Portugees een krat bidons om die vervolgens zonder pardon weer neer te smijten. Het past feilloos in een rijtje eerdere incidenten deze jaargang.

Mourinho noemde het bidongooien later in een persconferentie ‘een explosie van opluchting’. ,,Ik denk dat veel supporters thuis dat doelpunten op allerlei manieren hebben gevierd. Ik kan me voorstellen dat in sommige huiskamers de tv is gesneuveld.”

Het handgebaartje tegen Juventus

De Champions League was al eerder het toneel van ‘The Special One’ om ophef te veroorzaken. Na het duel dat zijn Manchester United ternauwernood en onterecht won van Juventus (1-2) provoceerde hij het Italiaanse publiek door een handje achter zijn oor te houden. Hij zei zelf dat het een reactie was op het Juve-publiek. ,,Als je Italiaans verstaat, weet je dat ik negentig minuten lang ben beledigd. Daarom reageerde ik zo. Ik had het beter niet kunnen doen en met een rustig hoofd had ik het ook niet gedaan, maar ik voelde me diep gekrenkt door al die beledigingen aan het adres van mij en mijn familie. Ik heb trouwens niemand beledigd, maar alleen een gebaar gemaakt om de fans te melden dat ik ze graag wat luider wilde horen.”

Ruzie met assistent Chelsea

Volledig scherm © REUTERS Als door een adder gebeten. Zo reageerde José Mourinho toen Marco Ianni, één van de assistenten van Maurizio Sarri bij Chelsea, hem provoceerde. De Portugees verloor na de gelijkmaker in de wedstrijd tegen Chelsea (2-2) in de zesde minuut van de blessuretijd zijn zelfbeheersing. Ianni liep langs, zei wat, waarop Mourinho fel reageerde en op de vuist wilde. Mourinho kon nog net in bedwang worden gehouden en had daarna even tijd nodig om tot rust te komen. ,,De assistent van Sarri was zeer onbeleefd en daar reageerde ik op. Sarri heeft meteen ingegrepen. Ook die assistent heeft zijn excuses aangeboden. Voor mij is deze kwestie nu afgedaan’’, liet Mourinho toen weten. Ianni kreeg een geldboete, Mourinho werd niet gestraft.

Schelden en pinkje tegen Newcastle

In de wedstrijd tegen Newcastle United, waar Manchester United een achterstand van 0-2 omboog naar een zege (3-2), liet Mourinho zich gaan. Vloekend en tierend liep hij op een cameraman en zou hij ‘fodas filhos de puta’ (‘hoerenkinderen’) hebben geroepen. Bovendien maakte hij een gebaar met zijn pink, wat in Zuid-Europese landen als obsceen wordt uitgelegd. Zelf zei hij droogjes: ‘Wat is er met mijn pink?’



Uiteindelijk achtte FA het schelden niet bewezen en was het pinkgebaar ook geen reden voor een straf.

José Mourinho. Inzetje: screenshot van scheldende Mourinho voor tv-camera.

De ijzige blik naar Pogba

Mourinho en zijn sterspeler Paul Pogba zijn geen vrienden. Als Pogba eind september in een drafje het trainingsveld betreedt en wat handjes geeft, kijkt hij plots met een felle blik richting zijn Portugese coach. Wat er gezegd wordt is niet bekend, maar duidelijk is wel dat de Franse middenvelder, die in 2016 voor 105 miljoen euro werd aangetrokken door United, er totaal niet van gediend is. Niet één keer, niet twee keer, maar meerdere keren kijkt Pogba Mourinho aan alsof hij oog in oog staat met staatsvijand nummer één.

Respect, respect, respect!