Monsterscore in Rotterdam: Feyenoord overklast Sjachtar Donetsk met 7-1

Hoe realis­tisch is een wonderlij­ke comeback van PSV? Slechts drie clubs poetsten 3-0 achter­stand weg

PSV heeft vanavond een wonder nodig om alsnog de achtste finales van de Europa League te bereiken. De ploeg van Ruud van Nistelrooij ging vorige week met 3-0 onderuit tegen Sevilla. Die score in een return wegpoetsen lukte in Europees verband maar zelden.