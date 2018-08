Moniz: Gelooft Feyenoord er zelf in dat het kan?

Als voormalig jeugd- en assistent-trainer van Feyenoord weet Moniz maar al te goed dat het kan spoken in De Kuip. ,,De vraag is vooral: gelooft Feyenoord er zelf in dat het kan? Zo ja, dan wordt het een interessante wedstrijd. Maar bang, dat zijn wij zeker niet. Voetbal is toch plezier? We hebben vorige week bewezen dat we het kunnen en gaan nu met dezelfde instelling en filosofie het veld in. Feyenoord heeft ons vorige week zeker onderschat, maar wij moeten onze eigen prestatie ook niet overschatten. Het wordt voor ons donderdag een sleutelwedstrijd. Doorgaan of niet, dat kan voor onze talenten het verschil maken tussen de top halen of 'gewoon oké' blijven.''