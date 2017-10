Monaco mist Falcao en Kongolo tegen het Besiktas van Lens en Babel

Robben: Voor Celtic veel slapen en veel water drinken

29 oktober Als aanvoerder van Bayern München heeft Arjen Robben zijn ploeggenoten een wijs advies gegeven. Voor de Duitse kampioen zitten slechts twee dagen tussen de competitiewedstrijd tegen RB Leipzig en de confrontatie met Celtic in de Champions League, dinsdagavond in Glasgow. ,,Het wordt een belangrijke wedstrijd. We moeten goed eten, veel slapen en veel water drinken'', zei Robben na de winst op Leipzig.