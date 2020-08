Mogelijk minder prijzengeld in Champions League en Europa League

Kuipers en Makkelie fluiten Europa Leaguduels

13:34 Björn Kuipers en Danny Makkelie komen donderdag in actie in de Europa League. Beiden gaan met hun team naar Duitsland. Kuipers heeft in Duisburg de leiding over het duel tussen Sevilla en AS Roma, de clubs van respectievelijk Luuk de Jong en Justin Kluivert.