Móéten is het devies bij Feyenoord in thuisduel met Tbilisi

Door Dennis van Bergen Het waren veelzeggende taferelen, afgelopen dagen op social media. Feyenoord-supporters die zich al hadden verzekerd van een kaartje voor het duel met Dinamo Tbilisi, spoorden anderen aan hetzelfde te doen. Alle steun is welkom immers, beseffen zij. De Rotterdamse club moét zich kwalificeren voor de poulefase van de Europa League. Móéten. Het is een woord dat in alle geledingen van de Kuip hoor- en voelbaar is. Want wat kan Feyenoord zichzelf een dienst bewijzen wanneer het zich plaatst voor het hoofdtoernooi. Sportief gezien. En financieel. Plaatsing voor de poulefase betekent -plat gezegd- een lading extra miljoenen voor de armlastige club. Vandaar ook de opmerking van coach Jaap Stam, gistermiddag. ,,Of we er klaar voor zijn? We móéten er klaar voor zijn.” Een kreet die eerder, zij het iets anders verpakt, al gebezigd werd door doelman Kenneth Vermeer.

Iedereen in en rondom Feyenoord lijkt zich doordrongen van het belang van een goed resultaat tegen Dinamo Tbilisi, de koploper uit de Georgische Erovnuli Liga die in Levan Shengelia zijn meest gevaarlijke speler kent. Ook dat een pandoering zoals in afgelopen seizoen, toen het Slowaakse Tréncin te sterk was voor de Rotterdammers, nooit meer mag gebeuren. Vermeer: ,,We moeten laten zien dat we geleerd hebben van die wedstrijd. En in geloof erin dat we ervan hebben geleerd. Met de steun van ons publiek moet het goed komen.”



Dat publiek -naar verwachting tussen de 30.000 en 35.000 mensen sterk- kan inderdaad weleens van doorslaggevende factor zijn. Hoe zeer Feyenoord zich gisteren ook versterkte met Rick Karsdorp (AS Roma, huur) en George Johnston (overgenomen van Liverpool); tegen de Georgische tegenstander moet Stam nog volop improviseren. Zonder de nog niet speelgerechtigde nieuwelingen, zonder erkende krachten als Nicolai Jorgensen en Jens Toornstra en zonder de naar Mainz vertrokken Jeremiah St. Juste, lijkt het waarschijnlijk dat onder anderen jeugdspeler Lutsharel Geertruida aan de aftrap staat. ,,Veel smaken heb ik niet”, stelt Stam vast. ,,Maar de jongens die spelen, kunnen het aan.”



Of, om in Feyenoord-jargon te spreken, ze móéten wel. In het belang van het Nederlands voetbal, dat wel wat coëfficiënten-punten kan gebruiken. Maar wat Stam betreft natuurlijk vooral in het belang van de Rotterdamse club. Doorgaan ten koste van Dinamo Tbilisi zou hem, zijn spelers en Het Legioen het broodnodige windje in de rug bezorgen.