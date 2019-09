Minuut stilte en rouwbanden voor Ricksen bij Rangers - Feyenoord

Peter Bosz wacht ook na zeven CL-duels nog op eerste zege

0:27 Peter Bosz en de Champions League is nog altijd geen gelukkig huwelijk. De Apeldoornse coach van Bayer Leverkusen slaagde er woensdag ook in zijn zevende duel in het miljardenbal niet in te winnen. Bosz ging in de eigen BayArena onderuit tegen Lokomotiv Moskou: 1-2.