Minisucces voor Peter Bosz ondanks nederlaag in Bernabéu

Dortmund begon dramatisch aan het duel in Madrid. Binnen twaalf minuten leidde Real met 2-0 door treffers van Borja Mayoral en Cristiano Ronaldo. Voor de Portugese sterspeler, die schitterend raak schoot, was het zijn 99e treffer voor Real Madrid in de Champions League. Daarmee is hij recordhouder met het aantal CL-doelpunten voor één club. Lionel Messi staat op 97 goals voor Barcelona. Ronaldo is nu ook de eerste speler die in alle zes groepswedstrijden tot scoren is gekomen.



Toch was Borussia in de eerste helft zeker niet kansloos, ook al doordat Real Madrid even zwak verdedigde als de Duitse formatie. Pierre-Emerick Aubameyang verkleinde vlak voor de rust de achterstand namens de bezoekers.



Kort na de rust sloeg Aubameyang opnieuw toe (2-2). Het was zijn 26e treffer voor Dortmund op het Europese platform. Daarmee is hij nu Europees topscorer aller tijden van Borussia, dat in de slotfase alsnog onderuit ging door een treffer van Lucas Vázquez.