Met steeds grotere ogen kijkt de wereld naar Ajax

Ajax breekt clubrecord Europese doelpunten

16 april Ajax heeft tijdens de return tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League het doelpuntenrecord van de Amsterdamse club in Europa gebroken. De 1-2 van Matthijs de Ligt betekende het 32ste doelpunt van dit seizoen in de Champions League. Dat aantal haalde Ajax alleen in 1979-1980, toen het de halve finales van de Europa Cup 1 haalde. De Amsterdammers boekten dat jaar grote zeges op onder meer HJK Helsinki (twee keer 8-1) en Omonia Nicosia (10-0).