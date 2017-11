'Met een beetje geluk hadden we hier met 0-1 gewonnen'

Feyenoord leek in Manchester het eerste puntje in deze editie van de Champions League te pakken, maar moest in de 88e minuut een doelpunt van Raheem Sterling incasseren (1-0). ,,De trainer had het goed neergezet, we moesten 'Europees' denken en de ruimtes klein houden. Dat hebben we ontzettend goed gedaan.''

Toch ging Feyenoord, dat in de eredivisie ook al wekenlang niet kan winnen, wederom onderuit. ,,We spelen niet slecht, maar het zit net niet mee'', zei Amrabat. ,,Ik ben ervan overtuigd dat we hier uit gaan komen. We hebben veel vertrouwen in elkaar en in de trainer. We moeten nu opstaan en deze situatie omdraaien.''