Messi’s magie doorbreken, dé uitdaging voor PSV

Door Maarten Wijffels



Terwijl de PSV-spelers in het zonnetje trainen op het biljartlaken van Camp Nou, loopt binnen in de perszaal een fraaie tv-documentaire. Historische doelpunten van Barcelona in de Champions League komen voorbij. Uiteraard met ook Lionel Messi in een hoofdrol. We zien hem scorend en juichend op twee breedbeeldschermen. En dat tegen zo’n beetje alle grote Europese clubs.



Uit dezelfde ruimte is Mark van Bommel net vertrokken. De trainer van PSV heeft in zijn persconferentie verteld wat hij vanavond wel en níet wil zien bij zijn eigen spelers tegen Messi & co.



Het gaat bijvoorbeeld over Bayer Leverkusen. Bij die club gingen ze in 2016 al tijdens de rust onderling aan het bekvechten over wie shirtje mocht ruilen met de Argentijn. Van Bommel, gevraagd naar dat voorval: ,,Als ze bij ons na áfloop om het shirt van de beste speler ter wereld vechten, kan ik dat begrijpen. Dan zal het me ook een zorg zijn wie wint. Maar al in de rust bezig zijn met dat soort zaken? Nee, dat hoort niet.’’