Messi of Ronaldo? Koeman: ‘Ik kan niet kiezen’

Door Edwin Winkels



Ronald Koeman kon niet kiezen. Of wilde het niet, op zijn persconferentie gisteren voorafgaand aan het duel van zijn FC Barcelona tegen Juventus. Wie is voor u de beste, Messi of Ronaldo, was de obligate vraag die hem werd gesteld. Media en aanhang verwachtten ongetwijfeld het even obligate antwoord: voor een trainer van Barcelona is, vanzelfsprekend, zijn eigen aanvoerder de beste van de twee.