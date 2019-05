Messi: in precies 14 jaar van 1 naar 600?

Het zou een prachtige symbolische dag zijn om die mijlpaal van 600 af te vinken, precies veertien jaar na zijn allereerste in het shirt van FC Barcelona. Tegen Albacete (2-0), op 17-jarige leeftijd, lobte hij de bal op aangeven van Ronaldinho over de keeper Valbuena. Met 17 jaar, tien maanden en zeven dagen werd hij de jongste doelpuntenmaker aller tijden voor de Azulgranas.



Aan onder andere Van Dijk om vanavond in de eerste wedstrijd in de halve finales van de Champions League om Messi te behoeden van scoren. De Argentijn scoorde nog nooit tegen Liverpool, maar gek is dat ook weer niet. In het seizoen 2006/2007, Messi was 19, trof hij ‘The Reds’ in de achtste finales, die FC Barcelona uit het toernooi kegelden. Tegen Olympique Lyon en Manchester United in de vorige rondes van de Champions League deed Messi in Camp Nou precies wat hij vanavond moet doen om de 600 te bereiken: twee keer scoren.