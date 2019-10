Mertens kan in thuisland Maradona evenaren

Lampard heeft goede hoop op meespelen Kanté in Ajax-Groep

19:47 Frank Lampard heeft goede hoop dat middenvelder N'Golo Kanté morgenavond kan meedoen bij Chelsea in en tegen Lille voor de Champions League. De Franse international ontbrak zaterdag in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (2-0). Hij had last van zijn dijbeen. Inmiddels traint Kanté weer volop mee.