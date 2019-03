Mertens grijpt Milik bij de neus

Bay­ern-coach Kovac blij met succes Ajax: ‘Ik had toch gelijk over hun kwalitei­ten’

7 maart Bayern München-coach Niko Kovac is blij met het succes van Ajax in de Champions League bij Real Madrid. ,,Ik ben uitgelachen toen ik eerder dit seizoen zei dat Ajax een zeer goede, talentvolle selectie heeft die tot veel in staat is. Het is leuk dat nu blijkt dat ik gelijk had.’'