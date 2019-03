Mazraoui volgend Europees duel Ajax geschorst

Solskjaer gelooft in unieke prestatie ManUnited

18:25 Ole Gunnar Solskjaer denkt dat Manchester United in staat is iets unieks te presteren. De Engelse club verloor op het eigen Old Trafford de eerste ontmoeting met Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League met 2-0. Nog nooit wist een team dat in de knock-outfase van het belangrijkste Europese bekertoernooi thuis de eerste wedstrijd met 2-0 verloor de volgende ronde te halen.