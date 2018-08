Mazraoui: Dit is een droom

Ajax blonk in Kiev vooral uit in het missen van kansen. De Amsterdammers kreeg enorme mogelijkheden, waaronder één voor de rechtsback van Ajax. ,,We hadden er minimaal één moeten maken", geeft Mazraoui toe bij Veronica. ,,Maar we hebben perfect de nul gehouden en dat is erg belangrijk."



,,Het is een droom om de Champions League in te gaan. Dat je tegen spelers staat waar je van droomt, waar je tegen op kijkt en ze dan aanpakken."