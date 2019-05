Martens en Van der Gragt in CL-finale geen partij voor Van de Sanden

De eindstrijd in Boedapest was er eentje met een behoorlijk Oranje tintje. Bij de Spanjaarden stond aanvaller Martens in de basis en mocht verdediger Stefanie van der Gragt in de slotfase invallen, bij de Fransen was er een basisplek voor vleugelspits Van de Sanden. Laatstgenoemde wist vooraf al dat zij en haar ploeggenoten als absolute topfavorieten werden gezien.

Lyon won de Champions League namelijk ook al in 2016, 2017 én 2018, waardoor de overwinning op Barcelona ‘vier op een rij’ betekent. De Françaises waren ook in 2011 en 2012 de besten van Europa, in 2010 en 2013 werd de finale verloren. Het palmares van Barça staat wat dat betreft in schril contrast met dat van Lyon: voor de Catalaanse vrouwen was het zaterdag pas de eerste CL-finale ooit.

Het verschil in klasse werd ook binnen de lijnen al snel duidelijk, met grote dank aan Van de Sanden. Op aangeven van de Nederlandse zorgde Dzsenifer Marozsán al na vier minuten voor de openingsgoal. In de veertiende minuut herhaalde Van de Sanden haar kunstje, dit keer was ze de aangever bij de 2-0 van Ada Hegerberg.

Het was voor de Nederlandse rechtsbuiten een tweede glansrol op rij in een CL-finale. Vorig jaar, tijdens de 4-1 zege op VfL Wolfsburg, viel ze vlak voor de start van de verlening in bij een 1-1 stand. In die verlenging leverde ze vervolgens drie assists af, waarmee Van de Sanden ondanks haar korte deelname de absolute uitblinker werd.

Volledig scherm Al vroeg teleurstelling en berusting bij Lieke Martens. © REUTERS

Er stonden in Boedapest nog geen twintig minuten op de klok, toen Hegerberg al haar tweede van de avond al tegen de touwen ramde (3-0) en de finale in het slot gooide. De 23-jarige Noorse won in december 2018 nog de Ballon d’Or voor vrouwen en zette die status nadrukkelijk luister bij. Na precies een halfuur spelen volleerde ze van dichtbij namelijk de vierde Franse treffer binnen, haar hattrick was daarmee compleet.

De voetbalsters van Ajax die de finale op televisie bekeken, zullen in die fase last van flashbacks hebben gekregen. De Amsterdamse vrouwen maakten in de achtste finale dit seizoen op pijnlijke wijze kennis met het Franse geweld. Nadat de heenwedstrijd op De Toekomst al met 0-4 verloren ging, kreeg Ajax in Lyon met 9-0 een ongenadig pak slaag.