Manchester City moet dramatische reeks van debutanten in Champions League-finale zien te doorbreken

Manchester City plaatste zich gisteravond voor de eerste keer in de clubgeschiedenis voor de finale van de Champions League. The Citizens scharen zich daarmee in een illuster rijtje van finalisten in de Europa Cup 1/Champions League . Aan de hand van data van Opta blikken we terug op de geschiedenis van de belangrijkste wedstrijd van Europa.

3

Voor het derde jaar op rij staat er een debutant in de finale van de Champions League. Tottenham Hotspur speelde in 2019 zijn eerste eindstrijd en voor PSG was het vorig jaar eindelijk zo ver. Beide ploegen konden hun goede toernooi niet bekronen met een titel en dat is niet ongebruikelijk.

7

De afgelopen zeven debutanten verloren namelijk hun finale. De laatste club die wel meteen kon winnen, was Borussia Dortmund in 1997. Naast PSG en Tottenham gingen deze eeuw ook Chelsea, Arsenal, AS Monaco, Bayer Leverkusen en Valencia onderuit bij hun eerste eindstrijd. In totaal wonnen finaledebutanten 15 keer en verloren ze 26 keer.

42

Manchester City is de 42ste club die de finale van de Europa cup 1/Champions League gaat spelen. Het toernooi is opgericht in 1955 en werd in 1992 omgevormd tot de Champions Leauge zoals wij die vandaag de dag kennen. Real Madrid is recordhouder wat betreft het aantal finaleplaatsen. De club uit de Spaanse hoofdstad stond maar liefst 16 keer in de eindstrijd van het toernooi.

13

Clubs uit 13 verschillende landen hebben in de finale van de Champions League gestaan. Engeland is door het hoogste aantal verschillende clubs vertegenwoordigd in de finale. Manchester City is de negende Engelse club die om de cup met de grote oren gaat spelen. Spanje is het meest succesvolle land als je kijkt naar het totaalaantal finaleplaatsen. Er stond al 29 keer een Spaans team in de finale.

5

Manchester is de vijfde stad met twee clubs die de finale van de Champions League hebben gehaald. City voegt zich bij aartsrivaal United. Londen is met drie verschillende finalisten recordhouder. Arsenal, Chelsea en Tottenham Hotspur speelden alle drie een CL-finale. Daarnaast is dat voorgekomen bij de twee clubs uit Milaan en Madrid. Een opvallende stad in dit lijstje is Belgrado. FK Partizan en Rode Ster Belgrado haalden vorige eeuw allebei een keer de finale.