Makkelie fluit Liverpool in Champions League

Video Doelpunt Mandzukic mooiste in afgelopen CL

29 augustus Het doelpunt van Mario Mandzukic in de finale van de Champions League tegen Real Madrid was de mooiste van het seizoen 2016-2017. Dat heeft een poll op de website van de UEFA uitgewezen. De Kroatische spits van Juventus maakte in de 27e minuut met een fraaie halve omhaal de gelijkmaker (1-1). Uiteindelijk won Real de finale met 4-1.