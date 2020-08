Lyon wil nieuwe sensatie: Juve-stunt en trackrecord tegen City bieden hoop

Nagelsmann kijkt uit naar confronta­tie met Tuchel

8:22 Julian Nagelsmann keek kort na de knappe overwinning van RB Leipzig op Atlético Madrid in de kwartfinales van de Champions League (2-1) alweer vooruit. ,,Paris Saint-Germain is een topteam met een toptrainer”, zei de 33-jarige coach van Leipzig over de Franse kampioen waar de 46-jarige Thomas Tuchel, landgenoot van Nagelsmann, trainer is. Leipzig en PSG staan dinsdag in Lissabon tegenover elkaar.