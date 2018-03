Lyon vreest Europese schorsing na wangedrag fans

Kijk hier hoe Tete en Depay worden uitgeschakeld met Lyon

16 maart Olympique Lyon heeft de kans op een finale voor eigen publiek in de Europa League al in de achtste finales verspeeld. Met Memphis Depay en Kenny Tete in de gelederen werd de Franse club uitgeschakeld door CSKA Moskou. De bezoekers uit Rusland wonnen met 3-2. Lyon boekte vorige week in de uitwedstrijd nog wel een zege (1-0).