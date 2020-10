Luuk de Jong ook in CL belangrijk voor Sevilla

Slot na stunt bij Napoli: ‘Je kan ook blij zijn zonder elkaar in de armen te springen’

23 oktober Iedereen bij AZ was gisteravond blij met de winst in de Europa League tegen Napoli maar zeker gezien het hoge aantal coronagevallen bij de club kon de zege niet uitbundig worden gevierd, zo zei Arne Slot vanmiddag weer terug in Nederland.