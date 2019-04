Lukaku droomt in Barcelona van nieuwe stunt

Lukaku droomt in Spanje van een nieuwe stunt. ManUnited verloor op Old Trafford met 0-1 van titelkandidaat Barcelona. Dinsdag is de return in Camp Nou. De Belgische international beseft dat zijn ploeg opnieuw boven zichzelf moet uitstijgen om de laatste vier te kunnen halen. ,,Maar Barcelona is PSG niet, het is meer ervaren”, oordeelt Lukaku. ,,Barcelona is van een ander niveau. Samen met Real Madrid, Juventus en Bayern München vormt het de top vier in Europa voor mij. Wij willen opnieuw de Engelse club zijn die deel uitmaakt van dat selecte groepje.”

Lukaku weet wat ManUnited in Barcelona te doen staat. ,,Wij zijn hier om te winnen, niet om aantrekkelijk voetbal te spelen en dan te verliezen. We moeten vertrouwen hebben en met passie spelen. Op die manier moeten wij meer kansen creëren dan in de eerste wedstrijd. Soms laat Barcelona je ruimte om te spelen. We moeten slim zijn wanneer we in de aanval gaan en weten wanneer het niet kan. De winst tegen PSG gaf ons vertrouwen, maar dit is natuurlijk een andere tegenstander. Als er één ploeg is, die tegen wie dan ook het verschil kan maken, is het Barcelona wel.”



Volgens Lukaku is de Noorse coach Ole Gunnar Solskjaer, zelf oud-spits van ManUnited, de juiste man op de juiste plaats bij zijn club. ,,Hij wil altijd het beste. Hij daagt je uit tijdens de trainingen als je werkt aan positionering of afwerking. Hij is tijdens elke oefensessie heel geconcentreerd en veeleisend en daar houd ik van.’’