Lozano en debuteren: een gouden combinatie

Hirving Lozano toonde gisteren tegen BATE Borisov nog maar eens aan de meester te zijn van het debuut. Al voor de zesde keer was de PSV'er meteen trefzeker in een voor hem gloednieuwe competitie. Jammer voor de Mexicaan dat je niet elke week kan debuteren.

8 februari 2014: Debuut in Mexicaanse competitie

Pas 18 jaar is Lozano als hij begin 2014 namens Pachuca als invaller zijn debuut maakt in de Mexicaanse competitie, tegen Club America. Vijf minuten na zijn entree is het al raak en zorgt hij voor de 0-1 eindstand.

Volledig scherm Lozano scoort bij zijn debuut in de Mexicaanse competitie. © Getty

24 augustus 2016: Debuut in CONCACAF Champions League

Ook in de CONCACAF Champions League, het belangrijkste toernooi voor clubs in Noord-Amerika, de Caraïben en Centraal-Amerika, is het meteen raak. Het gaat ten koste van een ploeg met de opvallende naam Police United.

Volledig scherm Hirving Rodrigo scoort in de CONCACAF Champions League. © AFP

12 augustus 2017: Debuut in eredivisie

Ook na zijn transfer naar PSV blijkt Lozano geen last van drempelvrees te hebben. Al na 31 minuten maakt hij bij zijn eredivisiedebuut de 1-1 tegen AZ, in een thuiswedstrijd die uiteindelijk met 3-2 wordt gewonnen. Dit alles onder het toeziend oog van Diego Maradona, die vanwege een trainingskamp van zijn toenmalige club Fujairah in het Brabantse Mierlo die avond op de tribune zit.

Volledig scherm Hirving Lozano viert de gelijkmaker van PSV tegen AZ. © ANP

26 oktober 2017: Debuut in KNVB-beker

Ook in zijn eerste bekerwedstrijd vindt Lozano meteen het net, al is het op de valreep. Eerstedivisionst FC Volendam buigt pas na de reguliere speeltijd voor de Eindhovenaren. Na de openingsgoal van Marco van Ginkel beslist Lozano het duel één minuut voor het einde van de verlenging (0-2).

Volledig scherm Lozano maakt er 0-2 van tegen Volendam. © ANP

17 juni 2018: Debuut op het WK

Ook op het allerhoogste podium, het WK in Rusland, laat Lozano zich meteen gelden. Als matchwinner (1-0) in het eerste groepsduel van Mexico luidt hij het verval van regerend wereldkampioen Duitsland in.

Volledig scherm Hirving Lozano kroont zich tot matchwinner op het WK tegen Duitsland. © Reuters

21 augustus 2018: Debuut in Champions League

Vooruit, het is pas de play-offronde, maar ook op het hoogste clubniveau toont Lozano direct zijn klasse. Met een fraaie treffer (1-2) zet hij PSV op het goede spoor uit bij BATE Borisov. De 2-3 zege brengt de Eindhovenaren dicht bij een plek in de groepsfase.

Volledig scherm Hirving Lozano zet PSV op fraaie wijze op voorsprong in Wit-Rusland. © EPA