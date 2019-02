Liverpool twee keer zonder Van Dijk en twee keer onderuit

Jürgen Klopp maakte er in september maar een grapje van toen hij Virgil van Dijk bij hoge uitzondering een keer naar de kant haalde. De verdediger had in het thuisduel met zijn vorige club Southampton een tik op zijn al gekneusde ribben gekregen en had flink last. ,,Hij zei dat hij niet meer kon schreeuwen, dan is hij gelijk zestig procent van zijn kwaliteit kwijt”, aldus de Duitse manager met een knipoog.



Het was op 22 september en de stand liet het bij een 3-0 voorsprong ook toe om de leider van de defensie te wisselen. Verder miste Van Dijk dit seizoen geen minuut in de Premier League. Overigens net als in de Champions League. Tot vanavond. Omdat hij in de poulefase drie gele kaarten kreeg, mist de Nederlander vanavond het eerste duel in de knock-outfase met Bayern München op Anfield.