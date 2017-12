Liverpool pijnigt Spartak met likkebaardende demonstratie

Met de kwalificatie van Liverpool plaatsten zich voor het eerst in de ghistorie in de CL vijf clubs uit een land (Engeland) voor de achtste finales, na Manchester City, Chelsea, Manchester United en Tottenham Hotspur.



De zestien geplaatste ploegen zijn: Manchester City, Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur, Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Bayern München, FC Basel, FC Porto, Besiktas, Juventus, AS Roma, Paris Saint-Germain, Sjachtar Donetsk. De loting voor de achtste finales is op maandag 11 december in Nyon. De achtste finales worden op 13-14 februari en 20-21 februari afgewerkt.