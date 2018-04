Liverpool pakt City in na gave show

Door Mikos Gouka



Geschokt keken de spelers van Manchester City elkaar vanavond op Anfield Road aan. Liverpool had in het eerste halfuur van de kwartfinale in de Champions League op een verwoestende manier huisgehouden. In een tempo dat zo hoog lag dat het bijna deed denken aan een Grand Prix in de Formule 1, werd Manchester City zonder mededogen bij de keel gegrepen.



Pep Guardiola, in de Premier League onaantastbaar op weg naar de landstitel, maakte het als manager slechts driemaal eerder mee dat hij halverwege een duel drie treffers moest incasseren. Een van die keren, op 29 april 2014 als manager van Bayern München tegen Real Madrid, was bijzonder pijnlijk. Maar wat de Spaanse tacticus vanavond meemaakte, was misschien nog wel pijnlijker. De Egyptische doelpuntenmachine Mo Salah, op pad gestuurd in nipte buitenspelpositie, zorgde voor 1-0 na geknoei van Kyle Walker. Een verwoestend afstandsschot van Alex Oxlade-Chamberlain en een rake kopbal van Sadio Mané zorgden voor ongekende weelde voor Liverpool: 3-0. De enige ploeg die dit seizoen Manchester City in de Premier League had weten te kloppen (4-3), speelde voor rust het door de 50-jarige coach Jürgen Klopp zo gepredikte Full Gas football van de bovenste plank.