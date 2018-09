Liverpool nekt PSG in slotfase na schitterende wedstrijd

Liverpool opende furieus en bestookte het doel van Aréola, de concurrent van de Italiaanse grootmeester Gianluigi Buffon, vanaf de eerste minuut. Toen PSG zich even leek te herpakken opende Sturridge de score met een kopbal (1-0). Kort daarna benutte Milner een strafschop nadat Wijnaldum door Juan Bernat was aangetikt (2-0). Op slag van rust deed Meunier PSG weer opleven. Na 45 vermakelijke minuten stond het 2-1 op Anfield.



Ook in de tweede helft zette Liverpool meteen hoog druk. In de 58ste minuut leek de Egyptische superster Mohamed Salah te scoren, maar het feestje ging niet door nadat Sturridge een fout had begaan op doelman Aréola. Diezelfde Sturridge had even later de 3-1 aan de voet, maar de Engelsman wist de bal met zijn schouder niet in het Franse doel te krijgen.