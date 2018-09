Liverpool klopt PSG in spektakelstuk

In groep C van de Champions League heeft Liverpool de eerste thuiswedstrijd tegen Paris Saint-Germain op de valreep gewonnen. De Engelse ploeg verspeelde eerst nog een voorsprong van 2-0. De enerverende topper tussen de finalist van vorig seizoen en de Franse kampioen eindigde op Anfield niettemin in 3-2.