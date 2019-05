Liverpool heeft goede hoop op beschikbaarheid Firmino in finale

,,Het ziet er heel goed uit, al zijn we wel heel voorzichtig met hem'', zei manager Jürgen Klopp. ,,Op de trainingen gebruiken we hem nu als joker in de partijtjes. We hebben nog een paar dagen en we hopen dat we hem ook kunnen gebruiken in de finale.''



Liverpool strijdt volgende week zaterdag in Madrid met Tottenham Hotspur om de eindzege in de Champions League. Naby Keïta kan dan niet meedoen, al is de middenvelder uit Guinee wel mee naar Marbella. Hij revalideert daar van een forse spierblessure, begin deze maand opgelopen tegen FC Barcelona. Keïta raakt niet op tijd fit voor de finale, maar zou mogelijk in de zomer met zijn land wel kunnen meedoen aan het toernooi om de Afrika Cup.