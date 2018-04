Liverpool-fans bekogelen spelersbus City

Ronaldo bedankt fans Juve: 'Dit is me nog nooit overkomen'

11:43 Cristiano Ronaldo was gisteren in Turijn even van een andere planeet. Maar dat gold ook voor de supporters van Juventus, vond de megaster van Real Madrid zelf. Na zijn likkebaardende omhaal kreeg hij een staande ovatie van 40.849 fans. Het maakte Ronaldo sprakeloos. ,,Dit is me nog nooit overkomen.''