LIVE | Ziyech in Boekarest op de bank tegen Atlético, Lazio ontvangt wereldkampioen Bayern

Botman laat hoofd niet hangen: ‘Ajax is nog lang niet van ons af’

19 februari Sven Botman ziet nog zeker kansen voor Lille om ten koste van Ajax de kwartfinales van de Europa League te bereiken. ,,We waren niet op ons best”, erkende de centrale verdediger na de nederlaag van 1-2. ,,Als we dat komende donderdag in Amsterdam wel zijn, dan kunnen we zeker nog doorgaan.”