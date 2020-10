LIVE | Welke ploegen gaat Ajax in de Champions League treffen?

PSV tegen Denen of Slovenen in Europa Lea­gue-toer­nooi

11 september PSV speelt over twee weken een uitduel in Denemarken of Slovenië in de derde voorronde van het Europa League-toernooi. Donderdagavond won het Sloveens NS Mura van Nõmme Kalju uit Estland en daarom mogen de Slovenen in de tweede Europa League-voorronde aantreden tegen het Deense Aarhus.