LIVE | Verlenging na onbesliste strijd tussen Liverpool en Chelsea

Stam niet bevreesd voor vreemde ambiance in Georgië

22:03 Met een 4-0 overwinning tijdens de heenwedstrijd in de knip, staat Feyenoord morgenavond voor de return tegen Dinamo Tbilisi. Vanwege een straf voor de thuisspelende club, wordt het duel voor zo goed als lege tribunes afgewerkt in Georgië. Ofwel: een onwerkelijke ambiance. ,,Ik verwacht niet dat we verrast zullen worden. We zijn er klaar voor.”