LIVE | Sevilla met Luuk de Jong in EL-finale met Inter

Recordhou­der Sevilla jaagt op zesde titel in Europa League

13:13 Sevilla gaat in Keulen op jacht naar de zesde titel in de Europa League (voorheen UEFA Cup). De recordhouder uit Spanje neemt het in de finale vanaf 21.00 uur op tegen Internazionale. De Italiaanse club is goed voor drie eindzeges in het tweede Europese clubtoernooi, met de laatste triomf in 1998. Sevilla won de hoofdprijs in 2006, 2007, 2014, 2015 en 2016.