LIVE | Returns derde CL-voorronde, wat wordt de mogelijke opponent van Ajax?

Feyenoord met veel jeugd naar Tbilisi, Ayoub en Karsdorp blijven in Rotterdam

14:27 Met nogal wat spelers van de eigen jeugdacademie in de selectie is Feyenoord vertrokken naar Georgië voor de return tegen Dinamo Tbilisi in de derde voorronde van de Europa League. Coach Jaap Stam heeft 22 spelers in zijn reisgezelschap opgenomen.