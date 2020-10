LIVE | PSV tegen Granada begonnen aan Europees avontuur

Video Bekijk hier alle goals uit de Champions League

7:46 De eerste speelronde in de Champions League is afgewerkt. Titelverdediger Bayern München won gisteravond met 4-0 van Atlético Madrid, terwijl Atalanta met dezelfde cijfers won van FC Midtjylland in de stromende regen in Denemarken. Bekijk hier alle samenvattingen.